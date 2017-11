El gran gesto de un joven recogepelotas

Moisés Aguilar, un joven recogepelotas onubense de 12 años ha dado una lección al mundo del fútbol tras su gesto este fin de semana en un partido de la División de Honor andaluza.

Se enfrentaban La Palma CF y el UP Viso. Según recoge la web de la RFEF, en el minuto 85 el defensa del conjunto visitante Alejandro Pineda recibió un fuerte balonazo en el abdomen y quedó tendido en el suelo sin poder respirar. Mientras que el juego seguía por otra parte del campo, Moisés no dudó en saltar al terreno de juego y sin pensarlo se tumbó debajo del jugador para hacerle de 'almohada' hasta que llegó el fisio del UP Viso.

Un gesto que no ha pasado desapercibido y que va a tener su recompensa, ya que el Sevilla CF lo ha invitado a vivir un partido en el palco.