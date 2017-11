La moción de censura se votará el día 16

La Federación Española de fútbol (RFEF) ha convocado una Asamblea General Extraordinaria el martes 16 de enero de 2018 (16.00 horas) para debatir y votar la moción de censura presentada contra el presidente e impulsada por Luis Rubiales, expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La convocatoria de la Asamblea, decidida por Juan Luis Larrea, que ejerce la presidencia por la suspensión temporal de Ángel María Villar desde el pasado 25 de julio, se ha formalizado dos días después de que la Comisión Electoral federativa admitiera a trámite la moción de censura presentada la semana pasada.

El debate y votación de ésta figura como único punto del orden del día de la sesión, según un comunicado de la RFEF, en el que aclara también que la fecha de celebración "queda condicionada a la resolución de las reclamaciones" que ha recibido la Comisión Electoral sobre la composición de la Asamblea, ya que algunos asambleístas han dejado de ser parte de la misma.

"A la vista de lo expuesto y con el fin de garantizar la correcta constitución de la Asamblea General, los derechos de los promotores de la moción de censura y el derecho de defensa del Presidente de la RFEF, la composición y, en su caso, la confirmación de la fecha de celebración de la misma quedan condicionadas a la resolución de las reclamaciones anteriormente referenciadas por parte de la Comisión Electoral", indicó la RFEF.

Este órgano, a la vez que consideró hace dos días que el escrito de Luis Rubiales -respaldado con 57 firmas- cumple los requisitos para su admisión a trámite, pidió que el área de Competiciones y el de Licencias de la RFEF informe, en un plazo de tres días, sobre la situación de los asambleístas que han perdido su condición dentro del estamento de clubes, futbolistas y técnicos.

La Comisión Electoral recibió escritos de José Manuel Molina, en representación de la UD Maracena, y de José Ignacio Navarro, Íñigo Pérez y Sergio Santos -los tres en su propio nombre y en calidad de miembros de la Asamblea-, en los que comunicaban que había asambleístas que habían perdido su condición.

En esta situación, y según sus escritos, ya no son parte de la Asamblea el club Albacete, junto a Vicente Iborra, Armando Lozano, Sergio Piña, Héctor Rodas (jugadores profesionales), Juan Antonio Prieto, Rubén Lavín, Carlos Garde, Luis Ortiz (jugadores no profesionales, Julián Robles, Rafael Clavero (entrenadores profesionales) y Adolfo Pulgar (entrenadores no profesionales).

De los firmantes para la moción de censura ya no son asambleístas Rubén Lavín, Carlos Garde, Luis Ortiz, Juan Antonio Prieto, Julián Robles y Héctor Rodas, de acuerdo al texto.

La RFEF, para tramitar la moción de censura, está siguiendo las pautas de la orden ministerial que regula las elecciones de las federaciones y que determina que a los días hábiles de su promoción la Comisión Electoral debe pronunciarse sobre su admisión o no y que en las 48 horas siguientes el presidente debe convocar la Asamblea, en caso de admitirse.

La Asamblea General que la debatirá "deberá celebrarse en un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días, a contar desde que fuera convocada", dicta la orden, aunque también precisa que "el periodo comprendido entre el 20 de diciembre y el 6 de enero (...) no se considerarán días hábiles a los efectos de presentación de candidaturas o celebración de votaciones".