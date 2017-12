La juventud pide paso en Europa

Aunque Javier Calleja haya querido darle la máxima normalidad al partido de esta tarde en La Cerámics, la realidad es que es un mero trámite para el cuadro amarillo. El Villarreal, con el billete para 1/16 de final y la primera plaza del grupo sellados, recibe a un Maccabi Tel-Aviv ya eliminado y sin ninguna opción en esta sexta y última jornada de la fase de grupos de la Europa League.

El técnico madrileño asegura «un equipo de garantías» con sello «de la casa». No obstante ha convocado a un total de once futbolistas con ficha del filial y que probablemente tengan una buena oportunidad de brillar a nivel continental e incluso la mayoría de ellos debutar con la primera plantilla del Submarino. La carga de minutos en algunos jugadores como Cédric Bakambu, Rodri o los cuatro defensas titulares habituales es excesiva. También el elevado número de bajas por lesión „Sansone y Bacca las últimas„ y por ello Calleja, aunque no lo diga públicamente, regula al máximo los esfuerzos, pensando en el duelo contra el Barcelona del próximo fin de semana en LaLiga. Una cita importante tras enlazar dos derrotas consecutivas en el torneo doméstico. Y es que el Sevilla amenaza con distanciarse de la escuadra amarilla con siete puntos de diferencia ya en su haber.

Por todo eso, el foco se centra sobre la joven convocatoria que presenta el Villarreal. La UEFA, siempre que estén previamente inscritos, permite alinear a futbolistas de las categorías inferiores sin ningún tipo de restricción como por ejemplo sí ocurre en la Copa del Rey. Los once canteranos citados se tomarán el partido como uno de los momentos más importantes de sus trayectorias deportivas hasta la fecha. Un premio que Calleja dará a varias de las piezas clave de un filial 'groguet', que un año más está inmiscuido en la lucha por el ascenso a LaLiga 1|2|3, como 2º en el Grupo III de la Segunda División B, tras 17 jornadas disputadas.

Por este motivo la alineación inicial del Villarreal se ha alejado mucho de lo que acostumbra. En la meta Mario Barbosa sí ha sido el elegido, mientras que en la zaga han llegado ya cambios y un nombre nuevo, el de Genís Montolio, debutante con el primer equipo. La zona ancha también tiene muchas caras nuevas y un factor común, la juventud. Los elegidos han sido Chuca, Ramiro Guerra, Morlanes y Soriano.

Por último en el frente de ataque debutarán Mario González y Darío Poveda formarán para dar descanso a Bakambu y por obligación, ya que con Ünal cedido en el Levante y con Bacca y Sansone de baja, el cuerpo técnico no dispone de más opciones. En el banco continuará la juventud, puesto que Sergio Lozano, Pepe Castaño y Pedrito esperan también firmar su debut hoy contra el Maccabi.



Un rival eliminado

El cuadro israelí logró un empate a cero en la visita amarilla a Tel-Aviv. Un resultado que a la postre no le serviría de nada, solo para no tener su casillero inmaculado a estas alturas de la fase de grupos. Los de Jordi Cruyff acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria en la competición nacional y están situados en la cuarta plaza de la tabla. El técnico holandés podrá contar con todos sus jugadores para Vila-real.