L´Equipe: Unai está sentenciado

El diario L'Equipe ha puesto este jueves en la diana a Unai Emery, cuyas horas podrían estar contadas en el banquillo del PSG. En concreto, según el rotativo francés, la fecha de caducidad de Emery es enero. Una información de la que se ya se viene hablando en distintos foros desde hace varias semanas.

El liderato en Francia y en su grupo de Champions no son suficiente para el jeque Nasser Al-Khelaifi, que declaró tras la derrota en Munich sentirse "muy decepcionado". Las cámaras de la televisión alemana, según esta información, lo captaron saliendo del vestuario de su equipo al descanso con cara de muy pocos amigos. "No hemos jugado. Es cierto, estoy muy decepcionado por el resultado y por la calidad del juego, sobre todo en el primer tiempo. Después estuvo mejor, pero no lo suficiente para no perder", declaro Al-Khelaifi.

"Es Emery quien se encuentra en primera línea y en la mirilla de sus directivos. Algunos consideran que no será capaz de ganar la Champions y apoyarían su destitución este invierno", sostiene L'Equipe en un duro artículo. En el listado de candidatos para sustituirlo aparecen nombres como Simeone, Conte, Mourinho o Luis Enrique. Los escándalos internos han ayudado poco al extécnico del Valencia.