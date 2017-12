Los árbitros denuncian a Calleja

Las declaraciones de Javier Calleja tras la derrota contra el Barcelona no han pasado desapercibidas para el gremio arbitral y este actuará en consecuencia. El Comité Técnico denunciará al técnico del Villarreal por esas palabras: "No he visto la jugada, no me ha parecido roja, a pesar de que llega tarde, a destiempo y es una entrada dura, pero no sé si es merecedora de roja; seguramente al revés no habría habido expulsión?".

Calleja no fue el único que mostró su disconformidad por la expulsión a Raba con roja directa en el minuto 60 tras una dura entrada a Busquets. Roig Nogueroles también habló sobre esa acción: "Es verdad que llega tarde, era una entrada dura, quizás naranja. pero la diferencia de criterio en el partido ha sido grande". En el Villarreal están molestos con la decisión de Ricardo De Burgos Bengoetxea, puesto que consideran que si la entrada hubiera sido de un jugador del Barcelona, no habría recibido el mismo castigo que el jugador amarillo.

Un hecho que cambió el devenir del partido, puesto que el cuadro azulgrana dominó en superioridad y marcó los dos tantos de la victoria en ese lapso de tiempo posterior.