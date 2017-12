Dos años de inhabilitación al delegado del At. Museros

El Comité de Competición de FFCV ha decidido sancionar durante dos años al delegado de campo del At. Museros, José María García, por los incidentes descritos en el acta por el colegiado del encuentro de II Regional juvenil entre At. Museros y La Creu CF, que fue suspendido el domingo en el descanso por insultos racistas desde la grada a un futbolista local.

El colegiado en el acta recogió que le comunicó al delegado mencionado que dejasen de insultar al jugador o que desalojasen a las personas que insultaban de las instalaciones, así como que este respondió que no se hacía cargo «de dichas personas ni de las consecuencias que podía llegar a tener». Paralelamente, en el acta también ponía por un lado que los aficionados en cuestión estaban en la «grada aficionados donde estaba situada la afición de la Creu CF», si bien posteriormente matiza que «nadie supo identificar a los 8 ó 9 que insultaron a dicho jugador».

La decisión salomónica de Competición ha sido cerrar los campos de ambos contendientes, un partido cada uno.

La Creu CF ya ha comunicado que recurrirá el fallo porque sostiene que nadie de su equipo incurrió en ninguna actitud xenófoba.