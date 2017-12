Kaká anuncia su retirada del fútbol

El brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido como Kaká, anunció este domingo que ha decidido abandonar el fútbol a pesar de que tenía varias ofertas para continuar en activo a sus 35 años. "Muy consciente, llegué a la conclusión de que es el momento de terminar mi carrera como jugador profesional", declaró Kaká en una entrevista con el canal de televisión Globo.





Father,

It was much more than I could ever imagined. Thank you! I´m now ready for the next journey. In Jesus name. Amem.



Pai,

Foi muito mais do que eu pedi ou imaginei!Obrigado! Eis-me aqui para próxima jornada. Em nome de Jesus. Amém. pic.twitter.com/PofZBAV0BE