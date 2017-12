Manolo Sanchis la lía con un comentario durante el Real Madrid-Gremio

El exjugador del Real Madrid Manolo Sanchis volvió a incendiar las redes sociales tras su comentada lista de la compra. Ocurrió durante la retransmisión de la final del Mundial de Clubes entre el equipo blanco y el Gremio brasileño, partido que comentaba Sanchis junto al periodista de TVE Juan Carlos Rivero.



Rivero destacó que la periodista Lorena González había comentado que Luan, jugador del Gremio, llevaba un tatuaje que decía 'Podrás salir de la favela, pero la favela no saldrá de ti'. Sanchis inmediatamente contestó que cómo lo sabía, a lo que Rivero respondió que hay fotos del jugador en las que se ve y también porque "Lorena González es una gran periodista". "Sin duda, sin duda", dijo el exfutbolista.



Quizá sin pretenderlo, Rivero echó más leña al fuego al decirle a Sanchís que "si hubiera sido hombre, ¿lo habrías preguntado también?". "También. Con más motivo", aseguró el comentarista, a lo que siguió un incómodo silencio que rompió Rivero pasando a otro tema.



Las redes sociales empezaron entonces a llenarse de mensajes criticando el comentario de Sanchís. Ante el aluvión de tuits tachando de machista las palabras del exjugador también de la selección, Lorena González dijo en Twitter que no se había sentido ofendida, mientras que Rivero, en la misma red social, lamentó que "una interpretación mía se utilice para machacar a Sanchis. Siento de verdad y pido perdón a Manolo por abrir una herida que no merece".





En ningún momento me he sentido ofendida por @msanchisoficial . No entendía que hubiese podido leer el tatoo a distancia. Nada de machista. „ Lorena González (@lorenaglez1711) 16 de diciembre de 2017

Lamento profundamente que una interpretación mía se utilice para machacar a @msanchisoficial. Siento de verdad y pido perdón a Manolo por abrir una herida que no merece. Por el destierro del machismo estamos todos. „ JUAN CARLOS RIVERO (@JCRIVEROTV) 16 de diciembre de 2017

Impresentable la "broma" machista del pseudocomentarista Sanchís en TVE. El silencio de los compañeros al menos le dejó en evidencia „ Isa (@illamene) 16 de diciembre de 2017

Zasca importante el que se ha llevado Sanchís durante la retransmisión de la final del Mundialito. Gracieta machista sin gracia alguna. Qué poco me gusta. „ Nacho Lapuerta (@nlapuerta) 16 de diciembre de 2017

El mensajito machista que acaba de hacer Sanchis en TVE es lamentable, vomitivo y repugnante. #MundialdeClubes2017 „ Miguel Angel (@Miguelcasas91) 16 de diciembre de 2017