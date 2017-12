Posible fuga de talento en La Cerámica

La gran sensación de la temporada del Villarreal abandonará la entidad la próxima temporada. Rodri Hernández será jugador del Atlético de Madrid el verano de 2018, después de que el conjunto colchonero abone veinte millones de euros más cinco en variables.

Según el diario MARCA, el futbolista volverá a la entidad del Metropolitano en verano, tras afianzarse en la titularidad tanto con Javier Calleja como al inicio de la temporada con Fran Escribá. La larga ausencia por lesión del capitán Bruno Soriano le abrió las puertas del equipo al mediocentro de 21 años. El jugador no solo se ha echado al Submarino a la espalda, sino que también ha rendido a un alto nivel. Tanto es así que se ha convertido en un fijo en las últimas convocatorias de Albert Celades para la Sub-21.

Rodri renovó tan solo hace dos semanas junto a Mariano Barbosa hasta el año 2022. El español aumentó ostensiblemente una cláusula de rescisión, que no quiso desvelar Roig Nogueroles por ser "una cantidad privada", ante el interés de clubes como el Atlético o el Barcelona, también interesado en Alfonso Pedraza. No obstante esta cantidad no es elevada, puesto que los colchoneros han acometido con celeridad la operación.

El futbolista ha disputado esta temporada 22 partidos „solo dos de ellos como suplente„ con la camiseta del Villarreal y un total de 1802 minutos entre Copa del Rey, LaLiga y la Europa League. Ahora, de confirmarse la operación, Rodri regresará a la que fuera su casa en categorías inferiores, justo para desempeñar la misma función que en La Cerámica: sustituir al pivote titular y en el caso concreto del Atlético a un Gabi que está en la rampa final de su carrera deportiva.