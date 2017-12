La ´doble B´, Bakambu y Bacca, amenaza Mestalla

Tres partidos después Calleja podrá contar con su pareja de delanteros titular. Bakambu regresará en el derbi autonómico frente al Valencia del próximo sábado tras cumplir la sanción de un partido por acumulación de cartulinas amarillas. Por su parte, Bacca sigue entre algodones por sus problemas físicos para no convertirse en una nueva ausencia en Mestalla.

Los amarillos pretendían firmar un seis de seis antes de marcharse al parón navideño tal y como dijeron públicamente el técnico madrileño, Castillejo y Fornals. Un objetivo con vistas a asentar su posición en los puestos de Europa League y de paso, no perder más trecho con los cuatro primeros de la clasificación. El Villarreal sufrió tres derrotas dolorosas de forma consecutiva. Contra el Sevilla, después de dejar escapar como locales una renta de dos goles en el marcador. En Butarque, nuevamente desperdiciaron el gol de Raba en el 60´ para acabar cayendo por un contundente 3-1. Finalmente en La Cerámica volvieron a perder contra el Barça por 0-2, tras realizar un gran partido contra el líder, acuciados por las numerosas bajas por lesión.

El Villarreal está en el buen camino para alcanzar esa meta establecida a corto plazo. Sin embargo en esta ocasión lo harán con Bakambu y Bacca. Aunque el cafetero no entrenó este martes con el resto de sus compañeros, ese descanso se justifica en el mimo con el que le cuidan para que no recaiga de su reciente lesión muscular. La presencia de ambos es sumamente importante, puesto que la ´doble B´ amarilla ha marcado 13 de los 23 goles del Submarino en Liga. Un porcentaje del 56.5% de los tantos anotados, repartidos en 9 para el congoleño y 4 para Bacca.

Además se da la casualidad de que la escuadra ´grogueta´ le tiene cogida la medida al Valencia como visitante. El Villarreal no cae en Mestalla desde hace la temporada 2013/14. Desde entonces un empate (0-0) y dos victorias por (1-2) y (1-3) en las últimas tres visitas a Mestalla. Una plaza complicada y «especial», aunque saben perfectamente lo que les prepara Marcelino en su primer duelo contra su ex equipo según explicó Trigueros.



Roig no disipa las dudas

El presidente aprovechó un acto para hablar sobre la situación de Rodri y su fichaje por el Atlético, sin embargo no disipó toda la incertidumbre sobre las informaciones surgidas: «Es jugador del Villarreal, con contrato en vigor. Es un buen jugador y seguirá siéndolo en el Villarreal». De esta manera, ni confirmó, ni desmintió la salida de Rodri.