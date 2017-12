Cristiano estira la cuerda de Florentino

El matrimonio entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid está cerca de romperse, o mejor dicho, la relación entre el portugués y el presidente blanco, Florentino Pérez está en una situación al borde de un precipicio que puede afectar a ambos. El delantero luso, después de ganar el premio The Best y alzarse de nuevo con el Balón de Oro está en una situación, para él mismo, de privilegio en vistas a una nueva renovación, algo que no considera oportuno el máximo mandatario del Santiago Bernabéu. En esa situación de stand-by se encuentra un idilio que hace no tanto era todo una lluvia de emociones y ahora se encuentra al borde del colpaso.

La actitud de Cristiano Ronaldo ha cambiado, sobre todo, tras ver cómo Florentino Pérez no quiere hacerse cargo de ningún posible pago a Hacienda, sea cual sea el futbolista, algo que el luso no entiende y que ha convertido ese aspecto en el punto inicial de su renovación. La perito de Hacienda se ratificó el pasado 7 de diciembre en sus acusaciones contra el delantero, a quien la Agencia Tributaria reclama 14,8 millons de euros por presunto fraude fiscal.

En ese sentido, la Fiscalía mantiene la denuncia y se estima que la cantidad a pagar por el futbolista del Real Madrid, si pierde la causa, no será inferior a 30 millones de euros entre la cifra presuntamente defraudada más la multa y los intereses añadidos.

Este viernes se reiniciará la causa en el Juzgado Número 1 de Pozuelo de Alarcón, con la declaración del técnico del Bufete Garrigues que realizó las declaraciones supuestamente fraudulentas. Tras esas declaraciones, Hacienda presentó denuncia y por ello Cristiano Ronaldo se enfrenta a una multa millonaria, que el luso pretendía que pagara el Real Madrid. Florentino se niega y desde entonces la relación entre ambos está en un punto de no retorno, sobre todo en vistar a la renovación.

Otro de los puntos que separan a ambos es el salario. Cristiano Ronaldo arrinconando a Florentino Pérez para que le ponga encima de la mesa todo el dinero que pide. Además, el jugador luso cuenta con el apoyo incondicional de un Zinedine Zidane que le considera imperscindible en los planes de futuro del cuadro del Santiago Bernabéu, a pesar de su mala temporada y de que en febrero cumplirá 33 años. «Ahí está. No va a fallar nunca. Siempre está en los momentos clave», aseguró el entrenador francés hace justo una semana.

En ese sentido, y con el apoyo de la grada y del entrenador, Cristiano Ronaldo está manteniendo una postura tranquila en una negociación en la que, al margen del caso Hacienda, solo pide una cosa: ser el mejor pagado del mundo (con diferencia). Lejos de los sueldos de la Superliga de China, Messi está actualmente por delante de él y también Neymar, quien tras su fichaje por el Paris Saint Germain fue cubierto de dinero por el jeque del cuadro galo. Ahora, Cristiano no se quiere quedar atrás y amenaza el primer puesto.