"Me intenté suicidar"

«Hay muchos días en los que no quiero salir de la cama. Un día me quise suicidar». Así de rotundo se muestra Eboué, exfutbolista del Arsenal, quien desde su retirada ha visto cómo su vida ha sufrido una caída en picado hasta tal punto de estar ahora mismo en la ruina. La ruptura con su mujer y la muerte de su abuelo y su hermana han sido los principales desencadenantes en una historia que puede tener final feliz, ya que el Galatasaray le ofreció ayer trabajo.

La situación había llegado a tal punto que no tenía ni para pagar la casa. «Me quieren quitar mi hogar y no es justo. Lucharé hasta el final aunque no tengo ni para pagar a un abogado», sentenció, el exfutbolista de Abiyán, quien estuvo durante 7 años a las órdenes de Wenger.