Neymar confiesa el momento más duro de su carrera

El delantero brasileño Neymar Jr sigue sin olvidar su lesión en los cuartos de final del Mundial de 2014, "el peor momento" de su carrera deportiva y que le impidió estar en las recordadas semifinales ante Alemania, aunque "la buena noticia" que recibió aquél día fue que podría "volver a andar".

"Mi último Mundial no fue muy bueno por la espalda, por todo que me pasó, pero bueno, es pasado ya y ahora se acerca el Mundial y tenemos un buen equipo, estamos bien y espero que podamos ganar uno, ¿no?", afirma Neymar en una entrevista que le realiza Gerard Piqué para 'The Players Tribune'.

El exjugador del Barca, que reconoce que tienen "muchas ganas de jugar" en Rusia, sobre todo por lo ocurrido en 2014 en Brasil, tiene claro que "el mejor momento" que guarda de su etapa como internacional es "ahora", con un combinado a muy buen nivel desde la llegada de Tite al banquillo.

"Y el peor... Encontré muchos momentos que no han sido buenos, pero lo de la lesión (en 2014) ha sido mi peor momento porque lo que pasé la semana que pasé ahí y todo. Sólo lloraba en casa, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, familia", confiesa Neymar.

Hablando de su lesión tras el golpe en la espalda del colombiano Juan Zúñiga, el delantero del PSG sintió en ese momento "una reacción detrás de la pierna". "La intento levantar, pero me dolía mucho y me acuerdo que estaba con la cabeza al suelo y Marcelo dice: 'No, entren, entren los doctores'. Yo decía que quería jugar porque quería hacer gol", rememora.

Y pese a su deseo, no pudo hacerlo porque no conseguía "levantar las piernas". "No conseguía moverlas y el doctor me sacó y empecé a llorar porque dolía mucho y no sentía nada, no sentía nada de las piernas y me fui al hospital que tienen en el estadio", señala el brasileño, que no olvida un "dolor increíble, increíble".

"Me dijeron: 'Tengo dos noticias, una buena, una mala'. Y yo dije la mala primero. 'La mala es que no puedes jugar más en el Mundial, se acabó para ti'. Y yo pregunté: '¿Cuál es la buena?'. 'La buena es que después vas a poder andar, porque dos centímetros al lado el fútbol se acaba para ti'", recuerda el atacante.

Luego, le tocó estar unos días "con silla de ruedas" y vivir la dura derrota en semifinales ante Alemania (7-1). "No se qué pasó, fue una cosa muy rara. Creo que en 30 partidos esto no va pasar, pero, no sabía qué estaba pasando, miraba y pensaba qué cojones están haciendo. Es un día que sale todo mal y todo bien para ellos", lamenta.

"Es difícil hablar de esto desde afuera porque pregunté a todos los que estaban dentro y me dijeron: 'No sé qué pasó, no conseguía hacer nada, nada, nada'. Fue un desastre para nosotros porque a nadie se le olvida e incluso seis meses después del Mundial seguían hablando de la selección del 7-1. Toda la gente de Brasil, de afuera, hablaba mal", añade al respecto. "A mí me gustaría más terminar perdiendo 7-1 que quedar lesionado", asegura.

"Puede que Mbappé quede en la historia del fútbol"

Ahora, tendrá una nueva oportunidad con una selección que ha hecho "un buen papel". "Nuestro entrenador puso un ritmo de juego para nosotros buenísimo", advierte, aclarando que la 'canarinha' no es la única "favorita". "Toda selección que tiene números fuertes, que tiene jugadores de calidad, son favoritas. Estamos Brasil, España, Argentina, Francia y Alemania. Estas cinco para mí son las favoritas", recalca, admitiendo que el "nivel ha mejorado" en todos los combinados y apuntando a "Islandia" como posible sorpresa de la cita.

Finalmente, en un tono distendido, Neymar le 'niega' el trato a Piqué de jugar la final contra España y hacer un 'hat-trick' en un 3-3, pero perder en los penaltis. ""No, no, no. ¡Quiero ganar!", sentencia el delantero del PSG.

Por otro lado, el futbolista catalán le pregunta por su compañero d equipo Kylian Mbappé. "La verdad es que ha llegado muy bien, es un gran jugador. Tiene mucha calidad, mucha calidad. Puede ser un hombre que va quedar en la historia del fútbol. Si continua así, es buen chico, trabaja, creo que tiene un buen futuro", señala

Además, el brasileño confiesa que está "bien" en su "vida nueva, diferente" en el PSG francés. "Sí me estoy adaptando, sí me estoy adaptando bien", indica el delantero.