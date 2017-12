Lo + visto en fútbol

El año 2017 ha dejado numerosas noticias impactantes, con un abanico temático de lo más variado

La transformación de José Mari

El que fue jugador del Atlético, Milan y Villarreal, entre otros, no se parece ni a su sombra. Las fotos de su transformación no pasaron desapercibidos para nadie. Y no precisamente porque se haya descuidado tras colgar las botas.

El Baló d´Or

El galardón que reconoce al mejor jugador valenciano de la temporada y que otorga cada temporada SUPER es una cita obligada para los amantes del fútbol de la Comunitad. Esta temporada en la lista de candidatos hay mucho nivel.

Los fichajes de verano

El mercado puede con todo cuando la competición no está en marcha. Y el canal en el que SUPER fue informando durante el verano de todos los movimientos que se producían concitó a diario la atención de miles de lectores.

Más protagonista que Cristiano

El portugués se llevó el trofeo de la FIFA, pero el protagonismo de la gala en su presentadora, Anna Lee, una modelo con una larga trayectoria profesional que con su simpatía y belleza cautivó a las redes sociales.

Las camisetas más feas

La polémica por la camiseta con la que la Roja disputará el próximo Mundial de Rusia rescató del olvido algunos de los diseños más estrafalarios de la historia del fútbol. Equipaciones hechas pensando más en un desfile de Carnaval que en defender los colores de un equipo sobre el terreno de juego.

Tensión en El Chiringuito

Tras la polémica suscitada en la despedida de la última temporada con la violenta salida de Laura Gadea del programa, la propia Gadea desveló qué había realmente detrás del desprecio del presentador, Josep Pedrerol.

La foto indiscreta de Buffon con una mujer en un yate

El legendario portero italiano fue captado por el fotógrafo de la revista del corazón Chi en la cubierta de un yate durante sus vacaciones. Un asalto a su intimidad por el que se vio obligado a emitir un comunicado sobre las imágenes en las que se veía a la periodista Ilaria D'Amico con la cabeza entre sus piernas.

El monumental enfado de Roig

El presidente del Villarreal no se mordió la lengua y tras la primera victoria del equipo en LaLiga admitió, en un tono muy duro, su disgusto por las sensaciones que se transmitían sobre todo desde la grada por una parte de la afición. Semanas después la irregular trayectoria del equipo derivó en el despido de Fran Escribá.

El viaje de ida y vuelta de Banega

El centrocampista argentino volvió a Sevilla apenas un año después de que traicionara al conjunto hispalense yéndose libre al Inter de Milán. El exvalencianista tenía otras ofertas tanto de España como de la Premier y de China.

Los memes contra Emery

El exentrenador del Valencia fue el gran damnificado de uno de los momentos más intensos de la temporada, la remontada del FC Barcelona contra el PSG en Champions. Emery, recordado en Valencia precisamente por ese talón de Aquiles, se convirtió en el protagonista involuntario de numerosos memes que se viralizaron por las redes sociales.

