Silva reaparece por sorpresa para guiar al City

El Manchester City continúa como líder destacado de la Premier League después de vencer este martes al Watford (3-1) en un partido perteneciente a la vigésimo segunda jornada del campeonato inglés, marcada por la vuelta David Silva, uno de los protagonistas del choque con su liderazgo y dirección del equipo.

Los 'citizens', que empataron antes de cerrar el año con el Crystal Palace, no pudieron alargar su impresionante racha de triunfos consecutivos (19) y este martes salieron al Etihad con el cuchillo entre los dientes. En apenas 40 segundos lograron el primer tanto del partido tras una jugada combinativa.

Sterling puso la firma y envió un mensaje a su oponente, que no dejó de sufrir en los primeros minutos del envite. Para colmo de los visitantes, Kabasele marcó en propia meta antes de alcanzar el cuarto de hora. El partido estaba visto para sentencia y quedaba un mundo para el pitido final. Silva, en su regreso tras tres jornadas ausente por un problema personal, fue la brújula de los celestes.

Después llegó el 3-0 en botas del 'Kun' Agüero, que aprovechó un rechace del veterano portero brasileño Huerelho Gomes y finalmente el Watford pudo lograr el gol de la honra en los minutos finales. El británico Andre Gray logró el definitivo 3-1 que deja a 'The Hornets' en mitad de la tabla, en concreto en la décima posición.

Además, el Tottenham cosechó su tercera victoria consecutiva tras derrotar al Swansea con goles de Fernando Llorente y Dele Alli. Por su parte, el Crystal Palace venció por la mínima al Southampton (1-2) y ya es decimocuarto, mientras que el West Ham United dio un pase importantísimo de cara a la salvación tras imponerse -por idéntico marcador- al West Bromwich Albion.