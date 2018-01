El fichaje más caro ha llegado lesionado

El nuevo jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho, que ha llegado en el mercado de invierno procedente del Liverpool, no podrá debutar con el equipo en el próximo partido, la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Celta de Vigo, debido a una lesión evolutiva que le tendrá alrededor de veinte días fuera del grupo.

"Coutinho presenta una lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de baja se sitúa en torno a los 20 días", anunció el club blaugrana en un comunicado.

El internacional brasileño, que ha firmado por lo que resta de temporada y cinco campañas más con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, no podrá debutar tampoco en el siguiente compromiso en LaLiga Santander frente a la Real Sociedad.

En función de la evolución de esta lesión, confirmada este lunes en la revisión médica previa a la firma de contrato y su presentación en las instalaciones del Camp Nou, podría debutar ante el Alavés el 28 de enero o en el derbi contra el RCD Espanyol en Cornellà el 4 de febrero.

Coutinho no había jugado los dos últimos partidos con su anterior club, el Liverpool inglés, debido a unas molestias que se habían interpretado como un gesto de fuerza del jugador para forzar su traspaso al FC Barcelona, pero la revisión médica ha detectado y confirmado la lesión muscular.