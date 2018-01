"Me robaron el Balón de Oro para dárselo a Cristiano Ronaldo"

En una entrevista a Canal+ Francia, en la que hace balance de buena parte de su carrera deportiva, Franck Ribéry, ha realizado una grave acusación. El jugador francés del Bayern de Munich defiende que sus propios compatriotas le arrebataron el Balón de Oro, que nunca ha ganado, para dárselo en 2013 a Cristiano Ronaldo: "Me robaron el Balón de Oro. Es incomprensible. Gané todos los trofeos posibles, no podía haber hecho más. Fue una injusticia".

"No tenía a mi país detrás mio. Lo vi con mis propios ojos como los franceses decían que tenía que ganar Cristiano Ronaldo. ¿Querían los portugueses que ganara Messi o yo? Claro que no", apunta Ribery en Canal Football Club, quien destaca que "no puedo ser profeta en mi tierra y menos en nuestro país", afirma en alusión a Francia.