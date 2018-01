El Chapu sueña a lo grande

El Villarreal ha presentado a su flamante recambio de Cédric Bakambu. El colombiano Roger Martínez ya ha comparecido ante los medios como futbolista amarillo, feliz, motivado y con ganas de debutar, después de realizar hoy su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Javi Calleja.

"Estoy feliz de estar aquí. Es un sueño llegar a Europa y un club como Villarreal. Daré lo mejor de mí cada día para agradecerle al club esta oportunidad. Vengo motivado y feliz, que es lo importante", dijo el colombiano. Aunque habitualmente esta frase resulte un tópico en el mundo futbolístico, en este caso no lo es, puesto que Roger Martínez tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en el gran escaparate del viejo continente, tras su paso por el Jiangsu Suning.

El Submarino ha adquirido los derechos del futbolista, mediante una cesión con opción de compra de aproximadamente unos quince millones de euros. Tal y como confirmó Roig Nogueroles "era un jugador que ya quisieron hace unos años", por ello Roger Martínez asegura conocer al equipo: " He visto muchas veces al Villarreal. Juega muy bien al fútbol y los delanteros participan mucho. Eso es importante". De hecho el colombiano aboga por "dar lo mejor de sí mismo" para continuar en una entidad, a la que llega encantado por la insistencia en firmarlo: "No lo dudé. Ya se interesaron por mí y desde el primer momento quise venir aquí".

Los amarillos, con Sansone y Soriano de baja, se enfrentan esta semana a dos partidos. Primero la vuelta de los Octavos de Copa del Rey frente al Leganés y el partido de LaLiga del fin de semana contra el Real Madrid. Roger Martínez, que lleva un mes y medio sin competir, se pone "a disposición del entrenador" para debutar, pero comentó que tiene un buen tono físico: "Me siento bien. Estuve de vacaciones y no paré de entrenar. No es lo mismo hacerlo solo que con el equipo, pero hoy me sentí bien"

El cafetero hará dupla en el frente de ataque con su paisano Carlos Bacca. Ambos pelearán además por un puesto en el Mundial del próximo verano en Rusia y La Cerámica es un buen escenario para mostrarse a José Pékerman. "Es una oportunidad también para cumplir el sueño del Mundial y ahora con Carlos (Bacca) estamos juntos para pelearlo. Todo es posible para el que cree. Estamos muy motivados los dos". Además Roger Martínez explica que la adaptación será más rápida con Bacca en el equipo: "Es un plus conocer ya a Carlos (Bacca). Hemos estado juntos en Colombia y trataré de aprovecharlo"

Por último el futbolista, que se define como un delantero con "potencia y habilidad", considera que su etapa en la Superliga china fue "una experiencia positiva", pese a que se considere el campeonato asiático de menor entidad.