Guaita, libre para negociar, pone en jaque al Getafe

El entrenador del Getafe, José Bordalás, no desveló si podrá contar con Vicente Guaita ante el Málaga, pero, respecto al futuro del valenciano, dejó claro que el presidente Ángel Torres les ha dicho que estén "tranquilos" y que no piensan en debilitarse permitiendo la salida del portero.

"Guaita se ha incorporado con el grupo esta semana. No he hablado con Javier Barbero (entrenador de porteros) porque estaban trabajando y aún no sabemos sin finalmente podremos contar con él. Queda un entrenamiento y el viernes lo sabremos con seguridad", expresó Bordalás en rueda de prensa,

Además, aseguró que Ángel Torres le ha dicho que estén "tranquilos". "Tiene contrato hasta el 30 de junio, ya está, no hay que pensar en nada más", zanjó el preparador alicantino.

En este sentido, Bordalás cree que el presidente 'azulón' "es un hombre de fútbol" y "sabe lo que tiene en juego el equipo y que Guaita es importante como el resto de la plantilla". "Lo que no vamos a hacer va a ser debilitarnos. Está haciendo una gran temporada, ahora tiene un problema en mano y hay que confiar", sentenció.