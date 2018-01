El último lío del vestuario de Unai Emery

El año 2018 no ha cambiado la tendencia del vestuario del Paris Saint Germain, el cual ya le regaló varias polémicas a Unai Emery, el jefe del equipo parisino. De hecho, el año empezó con la vuelta tardía de las vacaciones de Cavani, uno de los pesos pesados del conjunto galo, y Javier Pastore, qiuen quiere marcharse de la entidad en este mercado invernal. Ambos fueron apartados por el técnico español y ahora ha sido el capitán, Thiago Silva, quien mandó un recado a uno de los implicados, la estrella uruguaya Edison Cavani.

"Hay que pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacer nada. Lo que hicieron no está bien. Aún así, Cavani, como amigo mío que es, tiene que volver cuanto antes porque ahora es momento de estar juntos y unidos ante todo lo que tenemos por delante", señaló el capitán del conjunto galo, Thiago Silva, quien recordó que ahora mismo es el momento de la temporada en el que más se juegan, a nivel de la Ligue 1 y sobre todo en la Champions, donde se medirán al Real Madrid en el próximo mes de febrero en los octavos de final de Champions League. "Me enfada la situación porque estamos en una fase importante de la temporada y estas cosas no son buenas para el grupo" , explicó Thiago Silva.

Sobre Javier Pastore, el capitán del Paris Saint Germain se muestra más comprensivo y señala que no tiene nada que reprocharle, ya que actualmente la situación es complicada para el argentino. "El caso de Javier es distinto. Creo que él le ha dicho a la entidad que quiere marcharse, por lo que su acuerdo con la directiva va por otro lado", explicó Thiago Silva.