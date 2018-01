Calleja quiere ser "letal" contra el Madrid

El Villarreal se enfrenta esta jornada ante el Real Madrid. A nivel deportivo, quizá en el mejor momento posible por las dudas del equipo de Zinédine Zidane. No obstante la presión sobre el vestuario merengue es una espada de doble filo, puesto que no pueden seguir dejando malas actuaciones en el Santiago Bernabéu. Pese a ello Javi Calleja confía en los suyos tras lograr sendas victorias en Balaídos y Mestalla y otro par de empates en el Wanda Metropolitano y en San Mamés. "No podemos pensar en el rival. Buscaremos explotar nuestras virtudes independientemente de las suyas", explicó confiado el técnico.

El Real Madrid no está en su mejor momento. No hay duda de ello. Por sensaciones sobre el verde y por resultados. Aun así Calleja, que debutará en el banquillo de Chamartín, advierte del peligro merengue: "Lo intentaremos como siempre. Un Madrid herido es mucho más peligroso y ojalá logremos una victoria".

Un triunfo que nunca ha logrado el Villarreal en el Santiago Bernabéu a y que pasa según Calleja por "no cometer errores" y ser "letales" en las ocasiones de ataque de las que disponga su equipo.

Una plantilla entre algodones más allá de las conocidas bajas a las que se añaden la de Víctor Ruiz por sanción y el descarte técnico de Roger Martínez. "Todos los que terminaron el partido están disponibles. Intentamos que se recuperen del esfuerzo del jueves con sesiones suaves para que no nos pase factura", explicó el madrileño sobre el estado de los suyos. "Roger necesita tiempo y un trabajo específico para lograr un buen tono físico. En defensa tenemos la experiencia de Bonera y la positiva progresión de Pau", añadió sobre las dos bajas específicas para esta jornada.