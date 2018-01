El Espanyol cierra la puerta a Quique Sánchez Flores

El interés del Stoke City y la posible salida de Quique Sánchez Flores hacia la Premier League no ha sentado nada bien en el Espanyol. Mucho menos a estas alturas de la temporada y tras la remontada en Copa del Rey frente al Levante UD.

Aunque la entidad periquita tiene la bala en la recámara de Javi Gracia para su banquillo, no les pasa por la cabeza una salida de Quique Sánchez Flores. Es más tras asegurar de forma pública que no han recibido "ninguna comunicación" por parte del técnico madrileño o del Stoke City, el Espanyol se escuda en que "nadie está por encima del club". Asimismo han lanzado un mensaje de tranquilidad dándole margen de mejora y confianza al proyecto 2017/18.

Sin embargo en la cabeza del ex valencianista está muy presente el desencuentro con la directiva blanquiazul. "Estoy muy agradecido al Espanyol y estoy muy bien. En algún momento me he sentido frustrado, pero el Espanyol me ha dado las herramientas que podía. Estamos en tiempos felices y de disfrutar", comentó Quique Sánchez Flores.

Para que se dé su salida, en principio los 'potters' tendrán que abonar una cantidad cercana a los cuatro millones de euros. Además el cuadro del antiguo Britannia Stadium le ofrece un suculento salario por cinco temporadas. Una oferta, a priori, irrechazable. Mientras tanto y a la espera de más noticias, Quique Sánchez Flores dirige a los suyos con vistas al próximo compromiso en LaLiga Santander frente al Athletic Club.