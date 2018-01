Guerra en el Real Madrid entre Florentino y Cristiano

Guerra abierta en el Real Madrid entre Cristiano Ronaldo y su presidente Florentino Pérez, y otra vez el dinero como detonante de las hostilidades. No es la primera vez, a tal efecto, recuérdese el famoso "estoy triste" del futbolista portugués en 2012: "Estoy triste, por eso no celebro los goles y en el club saben por qué". El luso cambió al poco la tristeza por la felicidad cuando renovó su contrato con el club blanco. No estaba triste ni de parranda, quería más dinero.

Pues ahora pasa lo mismo pero los detonantes de su tristeza, enfado o lo que sea que le sucede, se llaman Leo Messi, Neymar, Gareth Bale y Hacienda. "Cristiano Ronaldo pide cobrar como Messi para renovar con el Real Madrid" dice el diario El Mundo, que añade que el portugués ha dado orden a sus asesores de analizar al milímetro los acuerdos de Messi con el Barça y Neymar con el PSG para trasladar al club blanco que quiere más de 40 millones de euros netos por temporada para renovar, y que si el Real Madrid no se lo da, se marcha. Además, también considera Ronaldo que la distancia que hay entre lo que gana él y lo que gana el segundo jugador mejor pagado del Real Madrid, que es el galés Gareth Bale, tampoco se ajusta a la realidad.

Siempre según El Mundo, Cristiano cree que es "el mejor jugador del mundo", que "debe cobrar como el mejor jugador del mundo", y que "no siente valorado" porque siempre le dicen "mañana, mañana". Y que se ha plantado. Como parece haberse plantado el propio Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de ahí la guerra abierta en estos momentos en el club blanco, que no hace más que avivar la tremenda crisis deportiva que atraviesa el equipo que entrena Zidane, que se encuentra en el ecuador de la Liga, a 19 puntos de su eterno rival, el FC Barcelona, aunque tiene todavía un partido pendiente en Butarque ante el Leganés. "Te irás del Real Madrid cuando diga y donde diga el Real Madrid", es la respuesta del club a la postura de fuerza planteada por Cristiano, informa el periódico digital El Confidencial. Pues eso, que la guerra es total.

Y de fondo, el proceso fiscal de Hacienda contra Cristiano, acusado de cuatro delitos fiscales por la el pago de sus derechos de imagen, que nada tienen que ver con lo que le paga el Real Madrid, matiz que conviene tener en cuenta, porque al final, el futbolista pretende que el club blanco le pague por lo que le pide Hacienda, cuando ese es un problema que se ha generado el propio jugador y sus asesores, de ahí, tal vez, la postura firme de Florentino, que se ve reforzado por el mal momento deportivo que atraviesa el jugador, que solo ha marcado cuatro goles en lo que va de Liga. Eso sí, si el portugués es el gran protagonista de la eliminatoria de Liga de Campeones que enfrentará a los blancos contra el PSG en el mes de febrero, el panorama será muy diferente.