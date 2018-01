Emocionante despedida de Bakambu

«Es un día especial para mí, porque después de dos temporadas y media aquí en este club tengo que irme para jugar al. Ha sido una decisión muy complicada, pero he hablado con mi familia y mis compañeros y creo uqe es una buena oportunidad para mi y para mi entorno». Esas eran las primeras palabras de Cedric Bakambu en el vídeo que preparó el Villarreal para la despedida del delantero de la República Democrática del Congo . Dos años y medio dan para mucho, y el futbolista lo demostró con un emocionado mensaje a toda la familia 'grogueta'.

De hecho, a pesar del buen contrato que va a tener a partir de ahora, y de las nuevas metas que tiene en el horizonte, Bakambu demostró estar algo apenado antes de su viaje a China. «Hoy estoy contento, pero también muy triste. Les he dicho a mis compañeros que confío mucho en este equipo. Aquí la gente me quiere mucho, pero yo también les quiero mucho a ellos. Es complicado. Quiero decir gracias al club, a los compañeros y a la afición... Gracias a los 'groguets' por todo. Por el apoyo en estas dos temporadas y media», señaló. «A partir de ahora, el Villarreal tiene un aficionado más. Soy yo, Bakagol. El Villarreal es mi segunda familia. No puedo olvidar eso porque es imposible», sentenció.