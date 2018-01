Gestha pide descender a los clubes de fútbol que reincidan en fraude fiscal

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedidocon la pérdida de puntos en la clasificación o incluso el descenso de categoría, sin reservarles la posibilidad de mantenerla por el simple hecho de presentar declaraciones complementarias.

Los técnicos de Hacienda precisan en un comunicado que esta propuesta de nuevas sanciones deportivas se aplicaría "solo en el caso de que no se impusiera una sanción tributaria o una condena penal definitiva por los mismos hechos". "Por tanto, la sanción deportiva sería aplicable cuando el club presente declaraciones complementarias, espoleado por una investigación tributaria o penal cercana o por informaciones reservadas que se hayan hecho públicas", añaden.

Gestha lamenta que los grandes clubes obvien el 'juego limpio' tributario y condena "el trato de favor y condescendencia que recibe el fútbol por parte de las administraciones", recordando que ya explicó en 2013 la "tributación discriminatoria y más favorable" en el Impuesto de Sociedades de clubes como el FC Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna, clubes que no son Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El colectivo reacciona así a las nuevas revelaciones de los documentos de 'Football Leaks' que indican que Hacienda investiga los pagos realizados por el FC Barcelona a la Fundación Leo Messi entre los años 2010 y 2013 y que la Unidad Central Operativa (UCO) solicitó investigar al futbolista argentino en ocho países diferentes.

Según estas informaciones, considera que la inspección fiscal realizada al club azulgrana podría calificarse "como benevolente" por permitir al delantero "presentar declaraciones complementarias del IRPF de 2010 a 2015, evitando una más que probable condena por presuntos delitos fiscales nuevos, lo que sin duda le hubiera acarreado su entrada en prisión".

Para los técnicos, la entidad catalana y Messi "habrían reincidido en el fraude" porque de estos documentos se desprende que durante años el Barça había considerado los pagos realizados al delantero argentino como aportaciones a su Fundación "para aprovechar las ventajas fiscales de las donaciones a estas entidades, que permiten deducciones del 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades del club, y pagar menos por el IRPF del jugador".

"Sin embargo, parece que la inspección estaba investigando que esas donaciones formaban parte del sueldo de Messi y, así, con las nuevas declaraciones de retenciones realizadas por el club, el argentino ha podido eludir las sanciones tributarias y las condenas por los presuntos delitos fiscales", aclara Gestha, que ya rechazó en su momento los argumentos del argentino en su juicio sobre su "ignorancia deliberada" sobre los contenidos de sus contratos.

Esta situación, para los técnicos, no impide que se pueda producir "la imputación por conducta delictiva" porque es el futbolista "quien genera los ingresos no declarados y el beneficiario de los mismos". "Pero Gestha va ahora más allá, asegurando que las imputaciones o incluso las condenas por delitos fiscales demuestran no ser suficientes para acabar con las prácticas evasivas de jugadores con enormes ingresos que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos años", subraya.

Por otro lado, en cuanto a la reapertura de la investigación al exfutbolista Xabi Alonso por presunto delito fiscal, cree no sólo hará que "continúe la instrucción" sobre los contratos de derechos de imagen del donostiarra, sino que, tal y como sostiene, "pone de manifiesto que la lucha contra la evasión y el fraude fiscal que cometen muchos futbolistas debe reforzarse investigando anualmente a todos ellos, e imponiendo castigos deportivos que desincentiven estas prácticas".