Ünal se reencuentra con sus compañeros de máster

Titular excepto en Madrid

es importante para el Villarreal puesto que de poco o nada servirá la gesta en el Bernabéu (0-1) si no se refrenda con un triunfo en casa. Sin embargo, para un jugador del plantel amarillo no solo es importante sino también. Se trata de, futbolista fichado este verano por la entidad grogueta, que empezó la Liga jugando en el Villarreal y que pasó dos meses esta temporada cedido en el Levante antes de regresar en el mercado invernal al Estadio de La Cerámica.Su situación no es nada usual hasta el punto de que en su primer partido de regreso al cuadro dirigido por Javi Calleja tras su fugaz préstamo, en Copa ante el Leganés, el conjunto pepinero se planteó incluso recurrir su alineación por entender que podía ser incluso indebida, posibilidad que posteriormente desestimó., que era su club de propiedad, si bien el futbolista estaba jugando la pasada campaña como cedido en elholandés. Eso le hizo aterrizar en España sin experiencia alguna en nuestro fútbol, algo que pagó caro en su primera etapa a las órdenes de Fran Escribá e incluso después a las de Javi Calleja, que ya era el técnico cuando se decidió cederle al Levante.Su paso por la entidad granota bien se podría definir como un máster acelerado en la liga española con siete partidos jugados, un gol —que de poco sirvió puesto que aquel partido se saldó con derrota azulgrana ante el Girona 1-2— y un buen número de minutos acumulados. Posteriormente, tras su regreso a Vila-real, marcó ante el Depor un tanto que sí le sirvió a su equipo para sumar un puntito y antes de la cesión también le marcó al Betis en casa (3-1). De hecho, hay un dato que habla por sí solo ya que tomando como referencia el campeonato de Liga —el único en el que ha defendido ambas camisetas—, Ünal acumula más minutos y menos goles con el Levante.

Tras su paso por el Ciutat, y con Bakambu ya en la recta de salida, Ünal ha encadenado tres titularidades seguidas con Calleja y aunque en el Bernabéu en el último encuentro fue suplente, mañana, sin Bacca que está sancionado, apunta al once titular precisamente ante los que fueron sus compañeros y contra los que ya jugó en la primera vuelta en el Ciutat de València.

Esa titularidad, de hecho, fue la que hizo que se inclinarse por regresar a Vila-real hace apenas un mes de forma definitiva. Inicialmente dudó ante la posibilidad de no tener apenas oportunidades, pero la salida de Bakambu hizo que sus opciones de acumular minutos como amarillo se acumulasen. Actualmente Bacca está por delante, pero competirá con Raba, Sansone y Roger Martínez de tú a tú por un puesto en el once.