El Real Madrid quiere confirmar su recuperación

El Real Madrid recibe este miércoles al Leganés (21.30/beIN LaLiga ) con la intención de sentenciar su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras el 0-1 que logró en Butarque hace siete días, mientras que los pepineros pretenden romper todos los pronósticos en la búsqueda de un billete que les permita meterse entre los cuatros mejores equipos del torneo del 'K.O'.

El Santiago Bernabéu, algo más calmado tras el 7-1 ante el Deportivo, acoge un duelo que no debería suponer mayores problemas tras el gol de Marco Asensio el pasado jueves. El joven mallorquín dio ventaja al Madrid con un remate en el último minuto, única ventaja que pudo trabajarse el cuadro de Zidane en su visita al sur de la capital.

Las ilusiones parecen renovadas en la Casa Blanca después del triunfo ante el Depor. El choque sirvió para reencontrarse con el gol y supuso el 'despertar' de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, ambos autores de un doblete. Además, Zidane recupera para este partido al capitán Sergio Ramos, lesionado desde principios de enero. "Va a venir con nosotros y luego veremos qué pasa", dijo el técnico francés en la previa.

Sin embargo, el once de Zizou volverá a ser una mezcla de titulares y suplentes, tal y como hiciese en la ida de Butarque. Jugará Achraf para dar descanso a Carvajal y también Isco por un lesionado Ceballos. En el centro de la zaga podría ser Ramos quien ocupe el sitio del joven Vallejo. El resto: la habitual apuesta copera con Benzema en la punta de ataque.

El francés, que regresó el pasado domingo, intenta coger ritmo antes de afrontar el decisivo cruce ante el París Saint-Germain en la Champions. A su costado Lucas Vázquez, uno de los valores más seguros del Madrid en Copa, y Marco Asensio. En la sala de máquinas: Llorente estará auxiliado por Kovacic, deseoso de ir ganando minutos.

Una nueva oportunidad para los madridistas, impulsados por los siete goles del domingo, y deseosos de olvidar la parte más oscura de la temporada que ha dilapidado sus opciones en Liga. La Copa, por su parte, está a solo cuatro partidos y los pupilos de Zidane no parecen dispuestos a desperdiciar tal ocasión en un año que anuncia sequías.



El Lega quiere seguir haciendo historia

Por su parte, el Leganés jugará en el Santiago Bernabéu por tercera vez en su historia tras las visitas en 1980 (en Copa y ante el Castilla) y la pasada temporada en Liga (3-0 a favor de los locales). El reto es mayúsculo, sobre todo tras el resultado de ida, pero el equipo dirigido por Asier Garitano no quiere renunciar a poder seguir soñando en la competición copera.

Los pepineros, con la moral alta tras el empate 'in extremis' ante el Alavés en Liga, afrontan el partido con las ausencias de los argentinos Szymanowski y Dos Santos, que apuran su recuperación, y con la duda del zaguero Ezequiel Muñoz, posición que será cubierta por Bustinza o Mantovani si no llega a la cita el ex de Boca Juniors.

Por lo demás, el Leganés no guardará ninguna carta pensando en el Espanyol, su próximo rival en Liga, y saldrá a por todas pero sin perder la prudencia. "Hay que tener cuidado con esas frases del 'equipo B'", dijo Garitano, que ya avisó de la posibilidad de "pagar los platos rotos" la semana pasada. "Buscaremos el equilibrio e intentaremos jugar como en la ida", desveló.

El partido da a los pepineros, decimoterceros en Liga, la oportunidad de seguir haciendo historia en Copa con el pase a semifinales, ronda que jamás han alcanzado en sus casi 90 años de historia. Una cita imperdible para el humilde equipo blanquiazul, que sueña con asaltar el Bernabéu y poder alargar la magnífica temporada que está firmando.

Ficha técnica.

--Posibles alineaciones.

Real Madrid: Kiko Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Isco; Lucas Vázquez; Marco Asensio y Benzema.

Leganés: Champagne; Tito, Siovas, Ezequiel, Diego Rico; Brasanac, Rubén Pérez; El Zhar, Naranjo, Gabriel; y Beauvue.

--Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño).

--Estadio: Santiago Bernabéu.

--Hora: 21.30/beIN LaLiga.