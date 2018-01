Detenido por narcotráfico el ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao

Ultras del Betis en la Plaza Nueva de Bilbo agrediendo al personal. ¿A qué está esperando alguien para actuar? pic.twitter.com/EpSw5WmtRJ — agustin goikoetxea (@goikodeustu) 27 de abril de 2017

Operación 'Tornado-Afluente'

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria del Río (Sevilla) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para seis de los 13 detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el, Cádiz y Huelva y denominada 'Tornado-Afluente'.De otro lado, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria ha dejado en libertad con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 15 de cada mes a otros seis de los 13 detenidos. En total son doce los que han pasado a disposición judicial y se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Según la citada fuente, el magistrado, dentro de la investigación contra una organización criminal dedicada al narcotráfico de hachís, que, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de seis personas por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y robo con fuerza en embarcaciones y vehículos.Entre estas seis personas se encuentra M.H.P, un varón vinculado a grupos de ideología radical, en concreto, a Supporters --grupo--, y con numerosos antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden público principalmente.En este sentido, cabe recordar que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla dejó en mayo de 2017 en libertad provisional a este varón tras ser detenido en Benacazón por presuntamente, y le prohibió participar en redes sociales y fuentes abiertas, además de ordenarle abandonar Sevilla. Además, ya contaba con la medida cautelar de no acercarse a Sevilla acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 tras una agresión homófoba.Según han informado la Policía Nacional y la Guardia Civil en una nota conjunta, la operación se inició en marzo del año pasado cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla y la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Sevilla tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización criminal dedicada a transportar droga desde el litoral africano hasta la costa occidental andaluza y el Guadalquivir.Esta organización, muy jerarquizada y con funciones bien definidas, estaba dirigida por dos conocidos narcotraficantes del Aljarafe sevillano. De las continuas investigaciones realizadas se pudo averiguar cómo los integrantes de esta organización criminal utilizaban para su actividad delictiva, varias naves ubicadas en distintas localidades de la provincia donde almacenaban embarcaciones neumáticas de gran potencia, tractores utilizados para el transporte de las embarcaciones al río, gran cantidad de combustible y vehículos todoterrenoTras las detenciones realizadas en el mes de noviembre y una vez realizado el estudio de los efectos y documentación intervenidos en las 37 entradas y registros que se llevaron a cabo en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Cádiz, se ha podido identificar a la organización criminal al completo, en todos sus escalones.Del análisis de los teléfonos se han extraído vídeos grabados por los propiosnarcotraficantes donde se les observa llevando a cabo los alijos en el ríoGuadalquivir y el transporte de la droga en vehículos todoterreno hastalas guarderías.Finalmente, el día 24 de enero se ha procedido a la detención de 13 personas más pertenecientes a esta organización criminal y se han efectuado siete entradas y registros en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, interviniendo una plantación de marihuana,, seis armas de fuego real, varios vehículos y diferentes efectos y documentación para su análisis.Entre los detenidos se encuentran conocidos delincuentes pertenecientesa la rama logística de la organización criminal, entre ellos, M.H.P, de 28 años de edad, el cual realizaba labores de descarga y transporte de losalijos llevados a cabo por la organización criminal.La investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil continúa abierta, no descartándose la posibilidad de practicar nuevas detenciones.