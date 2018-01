Jesé rompe con Aurah Ruiz y ella le da un zasca en RRSS

Con un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el sábado por la noche y en el que pide respeto a su intimidad y a la de los suyos, el futbolista grancanarioha anunciado su ruptura con Aurah Ruiz

Aurah Ruiz, que se dio a conocer en la televisión con el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa', era hasta ahora la pareja del futbolista y madre de su hijo Nyan. Aurah y Jesé han tenido que pasar momentos duros por el estado de salud de su hijo, pero según explica Jesé en el comunicado, el pequeño "está en fase de recuperación".

La respuesta de la joven no ha tardado en llegar en forma de zasca:.

"No pidas que me respeten a mi y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado al respeto. Cuando mandas a tu representante a escribirte un comunicado. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas. Tenías mil maneras de desentenderte. Pero nunca haciendo daño con un comunicado vía historia de Instagram. Es fácil haberte ido... Lo difícil es estar. Porque recuerda que tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol fue lo primero. Y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar de nuestro hijo haciendo un sacrificio para que tú pudieras seguir con tu trabajo, y así lo has agradecido decepcionando a todos. Gracias a mi familia porque sin ellos nada de esto sería posible."

