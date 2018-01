El PSG no entra al "juego" del Madrid con Neymar

El PSG no entra al "juego" del Madrid con Neymar REUTERS

El presidente del, rechazó quevaya a marcharse en verano al, tras haber fichado procedente del Barça en 2017. "He visto a Neymar muy contento en el campo. Está feliz en París y su familia también", dijo el máximo responsable del conjunto galo tras la victoria por 4-0 ante el Montpellier. "Vine aquí para hacer historia", se comprometería después el propio futbolista.

Al Khelaifi dijo que ya están pensando en el duelo de octavos ante los campeones de la Champions League. "Tenemos un gran partido contra el Madrid, y no sé si es un intento de desestabilizarnos. Neymar no se irá al final de curso", dijo en declaraciones a Canal +: "Es solo un rumor. Los españoles comenzaron con esto hace unos días pero no vamos a entrar en este juego".