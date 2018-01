Una leyenda que abandona Sagunt

El Atlético Saguntino anunció la salida de su capitán y símbolo Fran Gámez. El futbolista iniciará una nueva etapa en el RCD Mallorca, tras cinco años en la entidad.



El cuadro bermellón hizo efectiva la cláusula de rescisión de 30000 euros y el jugador se marchará a Palma de Mallorca para enrolarse en las filas del líder del Grupo III de la Segunda División B. Un proyecto con vistas a regresar al final de esta misma temporada a LaLiga 1|2|3.



El lateral derecho se despidió, asaltado por las lágrimas, de la que ha sido su casa y su afición durante los últimos años: «Ha sido todo muy precipitado. Doy las gracias al club por el esfuerzo que ha hecho para que aprovechara esta oportunidad. Hemos hecho historia dos años seguidos. Estoy muy contento». Fran Gámez, además de capitán, es un referente en a historia romana, ya ha sido pieza clave en los éxitos recientes del club: el ascenso a la categoría de bronce y la consecución de la Copa RFEF tal y como reza el comunicado emitido por el club: «Su compromiso, sacrificio y hambre le han erigido como un ejemplo para nuestra cantera».

Nuha se queda y habrá fichaje

Pese a la marcha de Fran Gámez, la entidad romana espera confirmar dos buenas noticias antes del cierre del mercado invernal mañana. La primera es que Nuha continuará en el Saguntino, al menos hasta el final de la presente temporada. Al interés del Atlético Baleares por el máximo goleador, también se unió en las últimas fechas el del Recreativo de Huelva. La operación por Nuha no llegó a buen puerto con los insulares, ya que la cifra económica no satisfacía las aspiraciones del Saguntino. Asimismo la voluntad del club ha sido en todo momento la de no dejar salir al delantero, al tratarse de una pieza clave en los esquemas de David Gutiérrez con 18 partidos jugados y más de mil minutos.



Mientras tanto, el Saguntino trabaja a destajo para incorporar a un último jugador que refuerce la plantilla en este final del mercado. En enero han llegado al Camp de Morvedre Javi Lecertúa, Javi Maldonado, Kristian Lukacik, Néstor Planes y Carlos Esteve. Un total de cinco incorporaciones que esperan colmar con una guinda, de cara al último e ilusionante tramo del año para el Atlético Saguntino.