El Barça defiende a Piqué tras su dardo al Espanyol

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona,ha asegurado este viernes que el club blaugrana presentará alegaciones al Comité Antiviolencia por la apertura de un expediente a los jugadores Gerard Piqué y Sergio Busquets por sus declaraciones tras el derbi de Copa del Rey contra el RCD Espanyol, al no ver "incitación a la violencia" en ellas."El club defenderá a sus jugadores. Pensamos que los testimonios no sostienen en ningún caso una incitación a la violencia y formularemos las alegaciones oportunas ante el expediente que se ha abierto", aseguró en rueda de prensa.La petición de apertura de expediente por parte del RCD Espanyol fue estimada por el Comité y un juez decidirá si hay o no sanción para los jugadores.Más debate crearon las palabras de , que se refirió en varias ocasiones al club blanquiazul comoPese a que el central blaugrana explicó después que se refería a la "obviedad" de que el estadio y sede 'perica' estaban en la localidad del Baix Llobregat, en el club rival ven en esas declaraciones algo de xenofobia e incitación a la violencia.No obstante, Vives quiso rebajar la tensión existente antes de que este domingo, de nuevo en el RCDE Stadium, se juegue otro derbi, en este caso en LaLiga Santander. "Es nuestra obligación mantener la tranquilidad y no contribuir a la sobreexcitación", admitió.