"Me quiero quedar en el Villarreal"

Ocho meses han bastado para quese quede prendado dely del estadio de. El cafetero se siente como en casa y lo demuestra en cada partido y en el compromiso que ha dejado sobre el terreno de juego en cada uno de los encuentros de esta temporada. A pesar de los altibajos o de estar durante unos meses a la sombra de un espectacular Bakambu . El delantero colombiano solo piensa en amarillo y así lo demostró con sus últimas declaraciones, en las que aseguró que desea vestir la camiseta della próxima temporada. «Espero que los clubes lleguen pronto a un acuerdo para la tranquilidad y el bien de todos. Quiero seguir porque tanto yo como mi familia estamos muy a gusto», señaló el jugador.

El jugador dejó claro por tanto que su objetivo es seguir en el conjunto amarillo, en el que actualmente es uno de los líderes del vestuario. A pesar de eso, el colombiano avisa que todavía no está al cien por cien y su mejor versión en el estadio de La Cerámica está por llegar. «Estoy al 90 ó 95 por cien. Siempre puedes dar más, pero me encuentro muy bien y si el equipo sigue bien voy a marcar muchísimos goles», señaló, dejando claro que está en el Villarreal para hacer goles, aunque también destacó que no es un '9' fijo, por lo que el esquema táctico le viene de lujo a todo el grupo. «Lo que me gusta es tener movilidad, no estar parado arriba, porque no es mi juego. Me está dando confianza el míster, me siento muy bien y se ve en los resultados», explicó el delantero.

Por su parte, sobre el choque ante el Betis, el futbolista colombiano señaló que el grupo está dolido pero es imposible reprochar nada a una plantilla que se dejó la piel sobre el terreno de juego con un jugador menos. «Nos fuimos tristes por el resultado, pero orgullosos con el trabajo realizado, porque el equipo dio la cara todo el partido. Hay distintas formas de perder, y así nos vamos orgullosos», señaló el '9', quien también tiene la mente puesta en la cita de Rusia del próximo verano. «El Mundial es el sueño, quería tener continuidad para poder competir con los compañeros de selección, y por eso estoy en el Villarreal. Voy por el buen camino y creo que tendré la oportunidad de ir al Mundial», afirmó.



Derrota sin excesivo daño

Los tres puntos que se perdieron en el Villamarín pudieron suponer algo más grave, en lo que a la clasificación se refiere. A pesar de eso, el 2-1 contra el Betis no ha cambiado demasiado el panorama amarillo, en una jornada en la que la cuarta plaza solo está un punto más lejos y el sexto clasificado sigue a idéntica distancia. Por ello, el conjunto que dirige Javi Calleja saca el lado positivo en una semana en la que sufrió la primera derrota en 2018 en LaLiga Santander.