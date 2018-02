Emery defiende el fiestón de Neymar y luego lo deja fuera

Una publicación compartida de Biel Maciel (@bielmaciel) el Feb 4, 2018 at 1:36 PST

El entrenador del PSG,salió de nuevo para proteger a su estrella, después de la faraónica celebración del, en la que también estuvo presente. El técnico de Hondarribia no solo no reprendió al futbolista, por razones de preparación física obvias, sino que defendió la forma de proceder del brasileño, aunque este lo haya dejado fuera de la convocatoria de la Copa de Francia para medirse al Sochaux este martes a las 21:45 (CET).Tal como acostumbra Neymar , no se reprimió a la hora de tirar la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 26. El brasileño organizó un festival junto a sus más allegados (más de cincuenta personas llegaron desde Brasil) y toda la plantilla del PSG. Play Station, partidas de póquer? e incluso actuación en directo de. Pese a los excesos propios de una fiesta así, Unaise ha apresurad a quitarle hierro al asunto. "Creo que la fecha es la correcta. Tenemos partidos cada tres días y es difícil dejar tiempo para este tipo de cosas, pero", explicó el técnico exvalencianista. Es más, lejos de valorar negativamente el acto, Emery la tildó de buena iniciativa para el ambiente del vestuario: "" y que él se marchó "poco después de la medianoche".Pese a todo y a las numerosas críticas surgidas desde todos los puntos del país vecino, Emery aseguró que no castigará a ninguno de sus futbolistas, aunque momentos después se supo que