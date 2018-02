El mensaje de Tebas a Piqué

El presidente de Javier Tebas , reconoció que estaban "preocupados" en su organismo por el derbi de ayer domingo entre ely el, marcado por el gesto de Gerard Piqué tras el empate y sus posteriores declaraciones en zona mixta, pidiendo "evitar las celebraciones que generen crispación en el contrario".

"Es verdad que en LaLiga estábamos preocupados por este partido y los insultos por los antecedentes que había, pero el Consejo de Administración del Espanyol trabajó bien y hasta ese momento del gol no había habido ningún insulto sobre la familia de Piqué", indicó Tebas tras acudir a la Gala del diario deportivo 'Mundo Deportivo'.

El dirigente consideró que el gesto que realizó el catalán tras anotar el 1-1 fue "de provocación" y provocó que la gente reaccionase "con insultos que son intolerables". "Hay ciertos gestos en general que en el fútbol hay que intentar hacerlos de otra forma porque hemos visto la causa efecto que ha creado (el de Piqué). Piqué podía estar molesto, pero hay que evitar acciones que provoquen insultos", recomendó.

En este sentido, reconoció que "no es la primera vez" que se ve ese tipo de celebración. "Con Raúl se tiraron cosas pero no le dieron", aclaró sobre el mismo gesto del madridista en el Camp Nou tras anotar el 2-2 en un Clásico de 1999. "Se han hecho otras veces y en pocas ocasiones han generado crispación general. Una celebración que genere crispación en el contrario deberíamos evitarla", admitió.

De todos modos, Javier Tebas confirmó que pasarán la consiguiente denuncia al Comité de Competición de la RFEF que será el que "decidirá" sobre sancionar o no al central azulgrana, del que opinó que estuvo "muy desafortunado" con sus declaraciones tanto tras la vuelta de los cuartos de Copa del Rey como tras el derbi del domingo en relación al desarraigo del Espanyol y que tenga un dueño chino. "No creo que sea xenófobo, eso está fuera de toda duda, pero le faltó objetividad porque la implicación de un club no tiene que ver con el origen de su dueño", zanjó.