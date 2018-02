Javi Calleja pone en ´alerta amarilla´ al Villarreal CF

La visita del Deportivo Alavés al Estadio de la Cerámicaal técnico del Villarreal CF , Javier Calleja. El madrileño se enfrenta a un doble problema: lascon las que tendrá que lidiar en el partido de este sábado y ladel rival: "Nos enfrentamos a un Alavés lleno de confianza, que está consiguiendo muy buenos resultados, que compite en todos los partidos, y que está muy bien trabajado. Es difícil ver fisuras en el equipo, por lo que nos espera un", ha destacado.

Calleja ha subrayado la "rapidez y verticalidad" de los de Abelardo. En base a estas, ha asegurado que el Villarreal deberá estar "muy centrado y tener paciencia con el balón para desorganizarles y encontrar espacios para que lleguen las ocasiones". "Sin duda va a ser un partido difícil", ha sentenciado.

El técnico del Villarreal ha tenido que convocar a Pau y Raba, del filial, ante la plaga de lesiones y sanciones que arrastra: Semedo, Andrés, Bruno, Soriano, Sansone, Rodrigo y Bonera no están disponibles por uno u otro motivo: "Soriano está fuera por un tema de virus y que no ha podido entrenar hasta hoy (viernes), mientras que en el caso de Sansone seguimos con la recuperación. El resto son bajas de larga duración, no podremos contar con ellos hasta que no pasen muchos meses", ha recordado.



Elogios para Alfonso Pedraza

Calleja ha tenido muy buenas palabras para Alfonso Pedraza, futbolista propiedad del Villarreal que está cedido en el Alavés y al que, entre otros, sigue con atención el Valencia. "Lo conocemos bien, vendrá motivado y está en un gran momento". "Es un jugador muy completo, ya que aporta mucho al ataque de su equipo. Deberemos estar muy centrados en él, pero también en los jugadores que le acompañan en ataque. Son un equipo que hacen mucho daño a la contra", ha apostillado el técnico, quien apostase en vano en enero por recuperar al cordobés de inmediato.