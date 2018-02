Viera cobrará en China 10 veces más de su ficha en el Valencia CF

Jonathanha solicitado a la UD Las Palmas un desenlace rápido de la oferta que tiene sobre la mesa del Beijing Guoan. El mediapunta de La Feria, que ha expresado su deseo de marcharse, indicó que "me gusta que las cosas se hagan rápido, ahora está todo el mundo nervioso y no es bueno marear la perdiz". Y es que el exjugador del Valencia podría pasar a cobrar en China un salario anual de seis millones de euros netos. Una oferta irrechazable para quien en Mestalla tenía una ficha debrutos más primas. Más de 10 veces más.

"La situación está en manos del club, es quien está negociando con el equipo chino y yo estoy a la espera. Es una situación muy complicada, es una oportunidad única y espero que se resuelva lo mejor para todas las partes. Si fuera en junio no tendríamos dudas de que esta oportunidad habría que cogerla. Pero es una oportunidad que no sé si va a pasar más veces en la vida y va a resolver el futuro de mi familia. Y al club tampoco va a volver esta oportunidad", comentó el jugador en rueda de prensa. El jugador tiene 30 millones de cláusula y la propuesta de traspaso es de 22.

"Tengo un cacao en la cabeza. Sinceramente no puedo decir que no, es una oferta importante y uno se plantea muchas cosas pero también se te queda el corazón helado. Pero el equipo ha ido último con Viera y no creo que sin mí se acabe el mundo", señaló sobre las opciones del equipo de lograr la permanencia en caso de que se marche. Viera no cerró la puerta a ningún desenlace. "El mercado allí cierra el 28 y en esas estamos. No vengo a dar ningún toque. Me quede o me vaya voy a dar lo máximo hasta el último día".

"Me gustaría saber qué harían ustedes en esta situación. Yo muchas veces he perdido dinero por jugar en este club. La gente que me conoce sabe lo difícil que es para mí esta situación, estoy en Las Palmas perdiendo mucho dinero", continuó. "No voy a declararme en rebeldía, no va conmigo. Si el club decide que no me tengo que marchar voy a pelear como el que más. Y más en este club que es mi casa", indicó.

"Ellos no han planteado hacer la operación en verano, ellos quieren ahora y por eso es tan compleja la operación", comentó. "El club tiene que sacar el mayor dinero posible y me parece perfecto. Mientras más dinero saque, mejor para el club. Me parece bien. Le he dicho al club lo que pienso, todos los años he jugado aquí perdiendo dinero. Si no sale, no pasa nada, voy a dar el 200 por ciento y en junio ya veremos", sentenció el canario, a punto de despedirse de LaLiga.