Las jornadas 35 y 36 están en el aire

La final a cuatro de la fase nacional de lapara la que se ha clasificado por primera vez en su historia la selección valenciana amateur que dirigese disputará los días 30 de marzo (viernes) y 1 de abril (domingo), por lo que—programada precisamente para el 1 de abril—.La propiaestá trabajando ya para buscar una solución en una coyuntura que no es sencilla puesto que no hay precedentes ya que nunca antes se había tenido que afrontar y esa semana además hay precisamente jornada intersemanal por la ausencia de fechas en un un grupo que cuenta con 21 equipos y que hay que finalizar a tiempo para que los cuatro primeros clasificados puedan disputar el ´play-off´ de ascenso.Esa—que se disputa el miércoles 28 de marzo—, en principio sy los jugadores se concentrarían al día siguiente, el jueves 29 (indistintamente de si finalmente se juega aquí en la Comunitat Valenciana o la sede es Aragón, lo que requeriría un desplazamiento por carretera ese mismo jueves para jugar la semifinal el viernes), si bienporque algunos clubes tenían la intención de retrasar su partido de liga al jueves (que es Jueves Santo) y porque además para el rendimiento deportivo de la Selección es mejor que los futbolistas no compitan dos días antes de la semifinal.Lo que sí está ya claro es que—la lista de Edu Revert afectaría directamente a alrededor de diez equipos que deberían prestar a algunos de sus jugadores más desequilibrantes justo cuando ya se ha entrado en la recta final de la competición —. La intención es no demorarla (o demorarlas en el caso de que retrasen las dos jornadas) en exceso para que la recta final se dispute sin alteraciones y según el calendario preestablecido (cabe recordar que las últimas dos jornadas son incluso con horario unificado entre equipos con un objetivo todavía en juego), y, a la espera de ver si se retrasa solo la jornada 36 o también la 35. Federación está evaluando en estos momentos beneficios y perjuicios de las distintas posibilidades.