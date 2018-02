David Villa pide perdón a Quini

La muerte de Enrique Castro Quini, el que fue delantero del Sporting de Gijón y del FC Barcelona, ha provocado infinidad de reacciones por parte de todo el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Quini, fue el ídolo de muchos sportinguistas, entre ellos el actual entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral y el delantero del New York City y ex del Valencia CF, David Villa.

Precisamente el Guaje Villa ha dedicado unas emocionantes y sentidas palabras a en las redes sociales en la que le pide perdón porque no cumplió con lo que le Quini le pidió hace muchos años cuando David era una promesa de Mareo, la ciudad deportiva del Sporting de Gijón. "Me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú y te pido perdón por no haberlo conseguido".

Esta es la emocionante carta de David Villa a Quini:

"Cuando daba mis primeros pasos en esta bendita profesión tuve la suerte de ser bendecido por los consejos del mejor delantero español de todos los tiempos, nunca podría haber llegado donde llegué sin tu ayuda al comenzar mi carrera. Te estaré eternamente agradecido amigo. Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú y te pido perdón por no haberlo conseguido pero es que eso era misión imposible para cualquier delantero que quisiera intentarlo. Te vamos a echar mucho de menos no solo porque has sido el mejor como delantero sino porque también lo has sido como persona. Estoy seguro que ahí arriba te han reclamado porque en el equipo del cielo necesitan goles y se han llevado al mejor. Siempre vas a estar en mi recuerdo. Te quiero mucho brujo. DEP".