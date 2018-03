Unai Emery se encomienda ahora a Di María

Emery no puso ni un minuto a Di María.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Unai Emery, se encomienda ahora al argentino Di María, al que no puso un solo minuto en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu, que acabó con la derrota de su equipo por 3-1. Un resultado que el PSG ha de remontar en el Parque de los Príncipes con la ausencia del brasileño Neymar, que ha priorizado pasar por el quirófano para estar al cien por cien de cara al Mundial.

Di María será el sustituto de Neymar después de que la exposa del argentino dejara sus críticas hacia el entrenador tras el partido del Bernabéu, expresando su indignación por las pocas oportunidades que tiene su marido de demostrar su fútbol esta temporada, desde la llegada al club de Neymar y Mbappé.

Jorgelina Cardoso, que es como se llama la esposa de Ángel Di María, no se tomó nada bien la suplencia de su marido y dejó en su Instagram un mensaje para Unai Emery: "Tu esfuerzo + tu trabajo extra + tus goles + tus asistencias + tu mejor momento = BANCO. Pero las que no entendemos nada de fútbol somos las mujeres...".

El técnico vasco del PSG afirma que "Di María está listo para jugar. Sabe lo que es el alto nivel, lo que es la Champions. No me inquieto por él".



Afirma respecto a la importancia del choque para la entidad parisina que "confío en mi equipo, siempre cuando he vivido momentos como estos, hemos buscado una unión común con los seguidores del PSG, aquí en nuestra casa. Igual pasa en otros equipos, no veo nada diferente. No hay tanta presión como se dice, solo unión. La Champions es un objetivo para el club, pero llegarán también otros grandes partidos en el futuro. Es un momento único, importante también para toda Francia y es el momento de dar un paso adelante. Somos capaces en casa de hacer un gran partido. Por primera vez en una eliminatoria reciente tenemos la vuelta en casa, eso cambia mucha cosas".

Y Unai saca pecho: "Quién juegue en el Real Madrid no es lo prioritario. La prioridad somos nosotros, lo importante es lo que vamos a hacer durante los 90 minutos y decidirá el terreno de juego. Quiero jugar con el mejor equipo posible y espero que el Madrid salga con los mejores. Somos capaces de ganar a su mejor equipo", concluye.