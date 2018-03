Radio Monte Carlo: Maxwell por Emery

La derrota ante el Real Madrid ya tiene sus consecuencias para Unai Emery. Radio Monte Carlo ha asegurado que el técnico de Hondarribia podría ser despedido de la entidad después de la debacle ante los blancos y que el jeque tendría ya incluso un sustituto: Maxwell. El exjugador del Paris Saint Germain, y miembro del cuerpo técnico actual del conjunto galo, sería el elegido de manera interina para dirigir al grupo hasta el final de la presente temporada. Después aparecen dos nombres: Pochettino y Luis Enrique.

El técnico argentino del Tottenham es uno de los grandes deseos de varios clubes, entre los que también estaría el Real Madrid si finalmente Zidane dice adiós al final del presente curso. Por su parte, el asturiano, en un año sabático, fue incluso relacionado con el Chelsea ante una posible destitución de Antonio Conte, pero el italiano finalmente continuó en el cargo.

La sensación de Emery por su parte es la de que su marcha del banquillo del PSG es inevitable. Ante el Madrid volvió a caer en octavos. Por segundo año consecutivo y sexta ocasión en su carrera no pasa de octavos (dos con el Valencia, una con el Spartak, una con el Sevilla y dos en el PSG). Curiosamente, el jeque firmó a Emery para cambiar con la tendencia europea. Para pasar de cuartos y poder hacer campeón de la Champions al equipo del Parque de los Príncipes, cuya afición ayer gritaba 'fuera Unai' al salir del feudo parisino. Dos años han bastado para ver que el proyecto Emery ha llegado a su fin en la ciudad de la Torre Eiffel. El jeque no aguanta más, el vestuario está roto y el equipo no compite.

El señalado, al margen de la floja intensidad y el escaso compromiso de los jugadores parisinos contra el Real Madrid, ha sido Unai. Él sabía que su continuidad dependía del papel en la Champions este año y con la eliminación en octavos acabará su periplo en el Parque de los Príncipes. Su capacidad para gestionar los tres títulos con la entidad hispalense le colocaron como un técnico deseado por muchos clubes y ahí apareció el PSG. Tres años consecutivos cayendo en cuartos de final y un dineral gastado para no competir nunca por el título. En ese contexto, Unai, que llegaba como un gran 'analista de eliminatorias' tenía delante su gran oportunidad. Sus malos datos en Valencia, con fracasos en primera fase y también en octavos de final, parecían haber quedado atrás. Ahora, solo dos años después, Emery ha rescatado su peor versión.

Por todo eso, y porque no hay que olvidar, Emery también perdió la Ligue 1 el curso anterior ante el Mónaco, el técnico de Hondarribia tiene las horas contadas. Su adiós es un hecho y aunque el entrenador mantiene al equipo en la primera posición, los resultados en Europa han dejado sin crédito a un entrenador que ahora mismo sabe que no estará en el Parque de los Príncipes en la 2018/19.