El Sevilla prepara una supuesta paella antes de medirse al Valencia

"A cualquier cosa le llaman paella", "eso no es paella, sino arroz con cosas", "ojalá el partido frente al Valencia os salga igual que esa paella". Estas son sólo algunas de las reacciones de valencianos a la supuesta paella valenciana que preparó el Sevilla FC para su plantilla y cuerpo técnico antes de medirse al conjunto de Marcelino este domingo. Quizá sea la ausencia de jugadores de la Comunitat en su plantilla el problema, pero el hecho es que, bueno o no, ese arroz quizá no sea paella. Bon profit.

