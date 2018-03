Unos vándalos destrozan un vestuario femenino

Las instalaciones del Salford City fueron destrozadas por unos vándalos que han provocado la consternación en el fútbol inglés. Varias personas entraron a los vestuarios y destrozaron todo lo que vieron a su paso, rompiendo las redes de las porterías de entrenamiento, balones y camisetas, entre otras cosas. Además, los desconocidos utilizaron las pizarras y las paredes del vestuario para hacer pintadas con insultos, dibujos ofensivos e incluso la figura de Hitler y una esvástica.

Desde el club han emitido un comunicado:

"Cuando trabajas duro, no te pagan y todo lo que quieres es que las chicas jueguen y entrenen al fútbol pero los jóvenes locales tienen otras ideas... es difícil no enfadarse. Echad un vistazo a algunas de estas imágenes de nuestro vestuario. No sólo han destruido nuestros campos e instalaciones. También el equipamiento. Camisetas, balones, porterías, vestuarios... todo por lo que hemos trabajo muy duro. Todo esfumado".

Además, desde la entidad piden por favor ayuda para recaudar "5.000 libras para ayudar al Salford United a reconstruir su club después de que unos jóvenes egoístamente hayan destrozado nuestras instalaciones".