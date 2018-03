La última hora sobre André Gomes y el Barcelona

Las impactantes declaraciones del exvalencianista André Gomes han sacudido al FC Barcelona en las horas previas al partido de vuelta frente al Chelsea, un enfrentamiento vital con el pase a cuartos de final en juego tras el empate a uno de la ida en Stamford Bridge.

"En los partidos no doy todo lo que podría porque la sensación que tengo dentro del campo es mala. No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer". Son algunas de sus afirmaciones en las que el portugués demostraba el pésimo momento anímico en que se encuentra, que llegó a definir como "un infierno", aunque no han sido obstáculo para que el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, cuente con él para el desafío Champions frente al conjunto de la capital inglesa.

Valverde , de hecho, apuesta por recuperar al jugador en un momento delicado y ofreció la lista de 18 convocados para el partido en la que André Gomes es uno más. Había cierta expectación alrededor de la decisión del entrenador tras la última sesión de entrenamiento de este martes. Con la recuperación confirmada de Andrés Iniesta, las lesiones de Semedo y Denis Suárez junto a la baja de Coutinho, que esta temporada ya ha disputado la Liga de Campeones con el Liverpool, el técnico todavía tenía que hacer un último descarte que finalmente ha sido el central Yerry Mina.



Los 18 convocados del FC Barcelona son por tanto Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, Iniesta, que ha recibido el alta médica, Suárez, Messi, Dembélé, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti y Vermaelen.

Valverde, en su rueda de prensa, defendió a su futbolista asegurando que "André hizo un acto de valentía al reconocer su estado públicamente. Todos los jugadores, entrenadores, que estamos ahí abajo, tenemos un poco de respeto por no transmitir ninguna inseguridad ni ninguna debilidad. El hecho de hacerlo es un acto de valentía. No es algo nuevo ni es el único, es algo que nos ha pasado a todos, en una medida o en otra. Hay que enfrentarse y superar permanentemente esta situación. Es una cuestión de empujar, no es algo que no me haya encontrado como jugador o entrenador. André tiene muchas cualidades, a ver si es mañana que las plasma en el campo", dijo.

"Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan", son algunas de sus reflexiones en una entrevista a la revista Panenka.

"No me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no quiero molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado. Me ha pasado más de una vez el no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza", llega a decir el centrocampista portugués que tan buen recuerdo dejó en el Valencia CF por su fútbol y su manera de ser. En un año y medio, desde que firmó por el FC Barcelona, su vida ha dado un giro inesperado.