¿Le ha hecho caso la FIFA a Mateu Alemany?

Gianni, Infantino, presidente de la FIFA ha anunciado una serie de reglas y medidas muy estrictas para que los traspasaos de futbolistas sean más transparentes, y añade que no serán bien recibidas por todas las partes.

La FIFA ha estado reunida en Lima, en la segunda ronda de cumbre de ejecutivas de este organismo, y tras el encuentro dijo que "desafortunadamente" estas reglas aún no existen y que ahora mismo se están debatiendo. "No hemos llegado a una conclusión. Son temas muy complejos. Queremos tomar decisiones sobre todo protegiendo a los clubes que forman jugadores. El dinero en sí mismo no es un problema si es utilizado de manera transparente y correcta", dijo Infantino en una rueda de prensa concedida en Lima, la capital de Perú.

"Yo era uno de los críticos de la FIFA. Lo importante es hacer las cosas transparentes. Si comparamos los informes económicos de la FIFA hace unos años con los de ahora, son la noche y el día. Tenemos que decir muy claramente cómo ingresamos el dinero y en qué lo invertimos", añadio Infantino.

Conviene recordar que el director General del Valencia CF, Mateu Alemany, ya lamentó hace unas semanas en rueda de prensa que la legislación del fútbol no protege a los clubes que forman futbolistas en sus canteras cuando se le preguntó por la posible sanción de la FIFA al Valencia por los casos de los niños chinos becados por Wanda que estuvieron en la cantera del Valencia en la etapa de Manuel Llorente como presidente del club valencianista: "No está archivada, está en curso, tendría usted que hablar con la FIFA, el riesgo siempre existe cuando está abierto el procedimiento. Hemos hecho valoraciones de posibles resultados para tenerlo previsto y estamos a la espera de que sea resuelto. No dejaré de decir que me parece sorprendente que sean tan estrictos cuando se ficha a un menor de un país no comunitario y se puedan coger jugadores de países europeos sin control ni compensación alguna, cuando menos, me parece curioso".