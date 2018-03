La psicóloga que puede estar tras las sorprendentes palabras de André Gomes

Detrás de las sorprendentes declaraciones de André Gomes podría estar la psicóloga clínica Imma Puig, con la que desde hace muchos años trabaja el El FC Barcelona.

Según una información que aparece este miércoles en el diario Sport, deportistas, técnicos e incluso directivos del Barça han pasado por las manos de esta profesional, una de las más reconocidas de España. De ahí que se especule con que la entrevista en la que el futbolista portugués airea todos sus miedos e inseguridades forme parte de una terapia diseñada para ayudar al jugador y mejorar su rendimiento.

André Gomes hace en esa entrevista revelaciones como "no me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no quiero molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado. Me ha pasado más de una vez el no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza. Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque".

En una entrevista realizada hace algunos meses, la psicóloga Imma Puig explica en referencia al rendimiento de los futbolistas cosas como que "cuando llevás una temporada entera sintiéndote que no eres suficientemente válido para estar allí, vas acumulando rencor que es el que influye negativamente", unas palabras que encajan en la dinámica que ha llevado a André Gomes a sincerarse y hablar tan claro de su situación en el FC Barcelona, club que invirtió una fuerte cantidad para ficharlo del Valencia CF.

Imma Puig es psicóloga y profesora de la escuela de negocios ESADE. Desde hace años trabaja como terapeuta de familia y como asesora de empresas.