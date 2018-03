"Sigue gastándote el dinero en tus amigos, en coches y ropa de marca mientras tu hijo pasa necesidades"

La relación entre Jesé Rodríguez, exjugador del Real Madrid y UD Las Palmas, y actualmente en el Stoke City británico, y su expareja Aurah Ruiz, es de todo menos amistosa. Tienen un hijo en común que se llama Nyan y padece una grave enfermedad, pero según relata Aurah en redes sociales, el futbolista no se encarga de el niño.



Con dureza

Aurah ha explotado ya ha escrito estas duras palabras contra Jesé en Instagram: "Muévete en avión privado, sube foto con un cordón de diamantes de miles de euros mientras que la poca ropa de tu hijo se lava en un fregadero a mano y se tiende en sillas en la habitación de un hospital. Sigue gastándote el dinero en tus amigos, los viajes, comprándote coches y ropas de marca mientras tu hijo está pasando necesidades".

"Mientras yo me hago cargo de nuestro hijo sin ningún tipo de ayuda. No estás, pero aún sabiendo que estoy trasladada por la hospitalización te has dedicado a hacernos daño. Primero te encargaste de quitarme el único lugar que tenía para descansar y después la única empresa que me podía traer comida al hospital".

"Acto seguido me dijiste que mis amigas y mi familia pagasen todo. Mi familia hace un esfuerzo para coger aviones casi cada semana después de estar agotados por sus trabajos, todo porque tú no estás para hacer tus turnos. Porque ellos de verdad sí son humanos y quieren a Nyan".



Cabe recordar que la relación entre ambos ya fue muy tormentosa. De hecho, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter en el que pedía respeto a su intimidad y a la de los suyos, el futbolista grancanario anunció su ruptura con Aurah Ruiz.



Se dio a conocer en MHYV

Aurah Ruiz, que se dio a conocer en la televisión con el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa', era la pareja del futbolista y tras aquel anuncio de ruptura por parte del futbolista, la respuesta de la joven no tardó en llegar en forma de zasca: "No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado al respeto. Cuando mandas a tu representante a escribirte un comunicado. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas. Tenías mil maneras de desentenderte. Pero nunca haciendo daño con un comunicado vía historia de Instagram. Es fácil haberte ido... Lo difícil es estar. Porque recuerda que tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol fue lo primero. Y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar de nuestro hijo haciendo un sacrificio para que tú pudieras seguir con tu trabajo, y así lo has agradecido decepcionando a todos. Gracias a mi familia porque sin ellos nada de esto sería posible."