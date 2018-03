Mateo, el hijo de Silva, "sigue luchando"

El diario británico 'The Sun' ha publicado unas declaraciones de David Jiménez Silva, jugador del Manchester City, en las que habla abiertamente de su delicada situación personal tras el nacimiento prematuro en València de su hijo Mateo: Está luchando, está haciéndose más fuerte y esta mejorando, así que estoy muy contento con eso".

El de Arguineguín confesó su necesidad de jugar para abstraerse de la delicada situación: "Cuando juego al fútbol me olvido de todo. Es bueno para mí jugar". Cabe recordar que cuando la situación se complicó y todavía no era pública la situación, Guardiola dio permiso al jugador para que no participase con el equipo y fue entonces cuando el jugador se trasladó a valència para estar junto a su mujer y su hijo recién nacido en un hospital de la ciudad.