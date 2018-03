Rodri debuta en una convocatoria con España

El centrocampista del Villarreal, Rodri Hernández, es una de las novedades de Lopetegui en la convocatoria para los compromisos internacionales ante Alemania y Argentina.

El jugador no ha escondido su alegría por la llamada de la selección española, "me ha llegado con 21 años y es un sueño, pero a su vez es una gran obligación, ya que me toca representar a mi país. Por lo que la idea es dar lo mejor de mí y hacerlo lo mejor posible", afirmó.

Respecto a las posibilidades de poder estar en el Mundial de Rusia, el joven futbolista se ha mostrado más cauto. "Entrar en la lista de 50 ya era un orgullo, pero lo veía muy lejos. La ilusión siempre está ahí y por ello la idea era trabajar día a día y hacerlo bien con el equipo, es así como llegan estos premios", señaló.

Junto a Rodri, hoy también ha sido convocado su compañero, Pablo Fornals con el combinado sub 21. Por su parte Enes Ünal, ha sido llamado por Turquía. Esta semana ya fueron citados por Cheryshev, por Rusia, Salem, con Arabia Saudí, y Rukavina, con Serbia.