Semedo seguirá en prisión

El jugador del Villarreal, Ruben Semedo, continuará en prisión tras no prosperar el recurso presentado por su abogado tal y como ha asegurado el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, que instruye el caso.

Además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado que el futbolista está investigado por delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia.

La jueza ha entendido con esta decisión que persiste el riesgo para la integridad de la víctima, a la que supuestamente retuvo en su chalé de Bétera, golpeó y amenazó con un arma para que le llevara hasta otra persona a la que quería cobrar una deuda.

Semedo declaró ayer de manera voluntaria desde la prisión aunque la jueza "no ha dado crédito" a la explicación ofrecida por el jugador.

El riesgo de fuga ha sido descartada por la magistrada ya que el futbolista ha aportado su contrato con el Villarreal para los próximos cinco años además del contrato de alquiler de la casa en la que estaba alojado.

Los abogados de Semedo han interpuesto un recurso de apelación y será la Audiencia Provincial la que revise de manera detallada el caso para proceder o no a dejar en libertad provisional al futbolista portugués.